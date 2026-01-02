В Ленобласти выплата по земельному сертификату выросла до 450 тыс. рублей

В 2025 году выплатой воспользовались почти 1 тыс. семей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Денежный эквивалент земельного сертификата вырос с 419,6 до 450 тыс. рублей в Ленинградской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

"Ленинградская область увеличила денежный эквивалент земельного сертификата до 450 тыс. рублей. <...> В 2025 году выплатой воспользовалась почти тысяча ленинградских семей", - говорится в сообщении.

Средства с сертификата участники спецоперации могут направить на приобретение земельного участка, погашение ипотеки, подключение коммуникаций к дому или покупку жилья. Воспользоваться льготой они могут сразу после завершения контракта.

Ранее сообщалось, что участники СВО, получившие инвалидность, и семьи погибших бойцов из Ленинградской области смогут получить с января 2026 года выплаты на приобретение жилья из расчета его рыночной стоимости или компенсацию ремонта дома.