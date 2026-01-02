На Троекуровском кладбище началось прощание с иллюзионистом Эмилем Кио
Редакция сайта ТАСС
09:12
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Прощание с советским и российским иллюзионистом Эмилем Кио началось в прощальном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент ТАСС.
Читайте также
"По ту сторону фокуса". Каким был путь Эмиля Кио
Прощание проходит в кругу родных и близких артиста. Кио не стало 30 декабря. Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к окружению иллюзиониста, последние полтора месяца он провел в больнице, а причиной смерти стали проблемы с сердцем.