На Троекуровском кладбище началось прощание с иллюзионистом Эмилем Кио

Церемония проходит в кругу родных и близких артиста

© Анастасия Кирсанова/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Прощание с советским и российским иллюзионистом Эмилем Кио началось в прощальном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент ТАСС.

Прощание проходит в кругу родных и близких артиста. Кио не стало 30 декабря. Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к окружению иллюзиониста, последние полтора месяца он провел в больнице, а причиной смерти стали проблемы с сердцем.