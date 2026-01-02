В районе на Кубани восстановили половину котельных после непогоды

В Белореченском районе 47 населенных пунктов остаются без электричества

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Коммунальщики восстановили работу половины котельных, вышедших из строя из-за непогоды, Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В Белореченске запитали два водозабора от сети - набирают воду для подачи теплоснабжения. Запущены шесть котельных из 10", - говорится в сообщении.

Всего в районе остаются без электричества 47 населенных пунктов. Муниципальный оперативный штаб по устранению последствий аварии работает в круглосуточном режиме.

"Отмечаю отвратительную работу организации "Актон", обслуживающую городское поселение. Город запитан ими менее, чем на 40%. Низкая ответственность руководства организации, не выход их на связь не позволяет подать электричество в максимально быстрые сроки", - привели в сообщении слова главы Белореченска Сергея Сидоренко.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. При этом в некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как сообщил глава региона Марат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов.