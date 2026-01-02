ГП: в России в 2025 году сократились традиционные и новые виды преступлений

За январь-ноябрь в стране зарегистрировано 1,6 млн преступлений, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Уровень преступности в России в 2025 году продолжил сокращаться как за счет снижения числа традиционных, так и новых видов преступлений. Об этом свидетельствуют данные статистики за 11 месяцев 2025 года, которую привели ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.

За январь-ноябрь 2025 года в России зарегистрировано 1,6 млн преступлений против 1,8 млн за тот же период 2024 года. Самыми распространенными преступлениями остаются кражи, но их число по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 9,2% - до 418,7 тыс. "Уменьшилось количество краж, сопряженных с незаконным проникновением в жилище (-27,9%, до 12,1 тыс.). Сохраняя прошлогодний темп, сократились карманные кражи (-39,7%, до 5,3 тыс.). При этом число простых краж (ч. 1 ст. 158 УК РФ), на которые приходится почти половина деяний, увеличилось на 12,8% (до 191,7 тыс.). На треть (17,5 тыс.) уменьшился массив мелких хищений (на сумму от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей), совершенных лицами, подвергнутыми административному наказанию за мелкое хищение", - сообщили в Генпрокуратуре.

Статистика других преступлений

В отличие от предыдущих лет снижается и количество второго по частоте вида преступлений - мошенничеств (-7,1%, 382,3 тыс.). Вместе с кражами в структуре преступности они занимают почти половину (48,8%) среди всех преступлений.

Все меньше фиксируется грабежей (-18,6%, 13,4 тыс.), разбоев (-12,2%, 2,3 тыс.) и вымогательств (-23,6%, 5,7 тыс.). Уровень уличной преступности в целом по стране опустился на 15% (до 162,4 тыс.) и не превышает 10% от всех зарегистрированных деяний.

Против личности совершено 178,5 тыс. преступлений, треть из них приходится на факты угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (-15,7%, 26,7 тыс.), умышленного причинения легкого (-13,7%, 23 тыс.) и средней тяжести (-10,9%, 18,2 тыс.) вреда здоровью. Продолжилась тенденция к снижению числа умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-13,7%). За последние пять лет массив таких преступлений сократился более чем на треть (с 18,6 тыс. до 12,2 тыс.).

В январе - ноябре 2025 года в России зарегистрировано 5,5 тыс. убийств (с покушениями), что на 14,5% ниже, чем за 11 месяцев 2024 года.

Число IT-преступлений, включая дистанционные кражи и мошенничества, сократились на 10,8% (627 тыс.). Второй год подряд практически не меняется массив преступлений экономической направленности (+1,1%, 101,6 тыс.).

За 11 месяцев 2025 года на 11,6% (из числа расследованных преступлений) снизилось число противоправных деяний, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности (420,3 тыс.), а их удельный вес среди всех преступлений, по которым были установлены обвиняемые, сократился с 57,1% до 53,4%.