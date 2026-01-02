Al-Youm as-Sabia: Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"

Актриса призвала мировое сообщество увеличить объемы поставок помощи в сектор и поблагодарила Египет за его усилия по оказанию помощи палестинцам в Газе

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Киноактриса Анджелина Джоли с гуманитарной миссией посетила КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа. Об этом сообщил египетский информационный портал Al-Youm as-Sabia.

По его данным, артистка в ходе своего визита встретилась с губернатором провинции Северный Синай Халедом Мугауиром и вместе с ним осмотрела склады Египетского общества Красного Полумесяца, где хранятся запасы гуманитарной помощи для жителей Газы. Джоли также навестила раненых палестинцев, эвакуированных из анклава и проходящих лечение в египетском городе Эль-Ариш. Актриса призвала мировое сообщество увеличить объемы поставок помощи в сектор и поблагодарила Египет за его усилия по оказанию помощи палестинцам в Газе.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

КПП "Рафах", несмотря на появляющиеся периодически сообщения в СМИ, до сих пор не возобновил свою работу. Египет обвиняет в этом израильских военных, поскольку именно они контролируют палестинскую сторону погранперехода.