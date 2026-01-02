В России можно заменить истекшие водительские права с 3 января

Необходимо уточнить график работы регистрационно-экзаменационных подразделений, так как в регионах он может отличаться

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские водители с 3 января могут заменить истекшие водительские удостоверения, автоматическое продление которых в России завершилось 31 декабря 2025 года. Однако необходимо уточнить график работы регистрационно-экзаменационных подразделений, так как в регионах он может отличаться.

Так, межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) ГАИ, которые занимаются регистрацией автомобилей и приемом экзаменов для получения и замены водительских удостоверений, а также непосредственно их заменой и выдачей в России, в новогодние праздники работают по индивидуальному графику. Его устанавливают самостоятельно в каждом регионе.

Как сообщили в столичной ГАИ, в Москве МРЭО будут работать 3, 9 и 10 января 2026 года с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Вместе с тем для замены прав можно обратиться в отделения регистрации, расположенные в МФЦ, которые работают в соответствии со своим графиком. В Московской области регистрационно-экзаменационные подразделения также будут принимать посетителей 3, 9 и 10 января. Время работы с 09:00 до 18:00, без перерыва.

В Санкт-Петербурге с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года включительно - нерабочие праздничные дни для всех регистрационно-экзаменационных подразделений, 3 января - рабочий день. Дни с 4 по 8 января 2026 года вновь будут нерабочими для всех регистрационно-экзаменационных подразделений.

В ГАИ просят водителей заблаговременно ознакомиться с графиком работы МРЭО во избежание неудобств и штрафов. Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

С 2022 года по 31 декабря 2025 года водительские права, срок действия которых истекал, продлевались автоматически на 3 года. В 2026 году автоматическое продление прав завершено.