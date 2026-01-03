Мизулина заявила, что партия "Мы" пока не носит политический характер

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что дальнейшее развитие проекта определят люди

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Партия "Мы", подаренная заслуженным артистом России Ярославом Дроновым (Shaman) своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, является партией добрый дел. На данный момент организация не носит политический характер, сообщила ТАСС Мизулина.

"Действительно, был такой оригинальный подарок на день рождения. Кстати, мы удивились, когда прочитали определенное количество статей на эту тему. Многие считают, что это политическая партия, хотя мы лично ни слова об этом не говорили. Пока мы этот проект видим как партию добрых дел. Мы занимаемся активно благотворительностью", - сказала она.

Мизулина отметила, что дальнейшее развитие проекта определят люди. По ее словам, на данный момент у партии уже много сторонников, которые тоже хотят заниматься добрыми делами.