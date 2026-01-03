В ГД рассказали, как оформить льготы матерям-героиням

Звание получают женщины, родившие или воспитавшие 10 и более детей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Матери-героини должны обратиться в Социальной фонд РФ с заявлением для получения положенных им выплат и льгот. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С 1 января в течение шести месяцев <…> я рекомендую обратиться в социальный фонд с соответствующим заявлением. Тогда будет обеспечена выплата ежемесячной пенсии", - сказал Нилов.

Также после подачи заявления будут определены выплаты или предоставлены льготы в натуральной форме. Подать документы можно и дистанционно, добавил депутат.

Закон "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" разработан во исполнение перечня поручений президента РФ с целью признания особых заслуг перед государством женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Звание получают женщины, родившие или воспитавшие 10 и более детей. Согласно закону, расширяются льготы матерей-героинь: их уравнивают в социальных гарантиях с Героями труда.

"Мать, родившая десять и более детей, будет получать помощь от государства наравне с Героем России и Героем труда. Это говорит о нашем незыблемом приоритете: большая семья, большая страна, сильная Россия", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.