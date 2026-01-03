РСТ: организованных туристов из России в Венесуэле нет
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Организованных туристов в Венесуэле, по предварительным данным, нет. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"По предварительной информации, полученной от туроператоров, на данный момент организованных туристов из России на территории Венесуэлы нет", - говорится в сообщении.
Туроператоры следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с Минэкономразвития России и с партнерами. В своей работе они будут ориентироваться на официальные рекомендации МИД России и Минэкономразвития РФ.
Самолет с российскими туристами, находившимися в стране на отдыхе до 2 января, планово вылетел в Россию и прибудет в пункт назначения примерно через 1,5 часа. Ближайший плановый рейс из России в Венесуэлу запланирован на 5 января, отметили в РСТ.