В очередях на подходах к Крымскому мосту скопилось свыше 460 машин

Время ожидания составляет более часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Более 460 автомобилей скопилось в очередях на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 12:00 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 360 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 105 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания с обеих сторон составляет более часа.