На форуме "Патриоты Урала" откроется выставка "душевного ОПК"

Мероприятие пройдет в Ханты-Мансийске с 17 по 19 марта

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января ./ТАСС/. Выставка "душевного ОПК" - волонтеров и гражданских активистов, которые шьют одежду, изготавливают свечи, игрушки, обереги, откроется на V форуме "Патриоты Урала", который пройдет в Ханты-Мансийске с 17 по 19 марта. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги.

"Юбилейная встреча волонтеров и гражданских активистов пройдет на площадке Национального центра "Россия" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 17 по 19 марта 2026 года. Как сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, на форуме будет работать выставка "душевного ОПК", - говорится в сообщении.

По словам Жоги, этот необычный термин названия выставки родился на форуме "Патриоты Урала". "Душевный ОПК" - это наши волонтеры и гражданские активисты, которые шьют одежду, вяжут носки, готовят свечи, сухие супы, варенье, игрушки, обереги, пишут письма и многое другое. Каждая вещь сделана с заботой и с самыми теплыми пожеланиями бойцам. Это сила нашей Родины", - сказал он.

Кроме того, на форуме в Югре впервые будет работать площадка "Патриоты Урала. Дети", а также пройдут обсуждения участия ветеранов боевых действий в детских и молодежных патриотических проектах, помощь бойцам, которые проходят лечение в госпиталях, медиаподдержка некоммерческих организаций. Отдельно будут представлены волонтерские площадки поддержки участников СВО в рамках Всероссийской акции "Мы вместе".

Форум "Патриоты Урала" был инициирован Жогой для налаживания взаимодействия между волонтерами, помогающими бойцам СВО и их семьям, и властями. Первые четыре форума прошли в Верхней Пышме, Миассе, Екатеринбурге, Новом Уренгое.