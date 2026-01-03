В Подмосковье направят порядка 30 млрд рублей на поддержку бойцов СВО и их семей

Каждый год вводятся новые меры поддержки, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Около 30 млрд рублей планируется направить в текущем году в Московской области на реализацию комплекса мер по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

"Каждый год мы вводим новые меры поддержки, совершенствуем действующие. Мы не останавливаемся на достигнутом, потому что знаем: нужно делать больше. В 2026 году на эти цели предусматриваем средства - 30 млрд рублей: на льготы на уплату транспортного налога и ЖКУ, компенсацию расходов на оплату газового оборудования, психологическую помощь и многое другое", - сказал Голубев.

Он подчеркнул, что постоянная адресная поддержка участников СВО и их семей является одной из важнейших задач депутатского корпуса региона. "Это наш долг и безусловный приоритет. Мы понимаем - стандартного набора мер недостаточно. Ситуация меняется, потребности у каждого воина, у каждой семьи - особенные. Именно поэтому наша работа строится на прямом и постоянном диалоге. Встречи с участниками СВО, с их родными, их запросы, проблемы и предложения - это главный ориентир в нашей работе", - рассказал депутат.

Он напомнил, что в 2025 году в регионе заработали новые меры поддержки. Так, с 1 июля предоставляется ежегодная выплата на оплату услуг такси для участников СВО и их детей-инвалидов. Конкретно - для бойцов, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. "Выплата предоставляется раз в год и ее размер составляет 24 тыс. рублей. Новой мерой поддержки уже воспользовались более 500 человек", - уточнил Голубев.

Также в 2025 году появилась выплата в размере 500 тыс. рублей взамен земельного участка. Мерой поддержки воспользовались порядка 2 тыс. человек.

"Хотел бы остановиться на важном направлении - восстановлении наших бойцов, вернувшихся из зоны СВО с ранениями. Так, на организацию реабилитации в Ясенках на 2026 год запланировали средства - 163,8 млн рублей. Напомню, что лечение в центре длится 21 день и включает в себя 9 программ. В этом году среди прочих добавилось новое важное направление - водная реабилитация, которая стала возможной благодаря открытию в этом году бассейна мощностью 96 человек в день", - добавил собеседник.