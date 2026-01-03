В Адыгее восстановили энергоснабжение более 78 тыс. абонентам

Без электроснабжения остаются 18,5 тыс. абонентов

МАЙКОП, 3 января. /ТАСС/. Бригады энергетиков восстановили энергоснабжение для 78,5 тыс. абонентов Адыгеи, нарушенное из-за непогоды. Без электроснабжения остаются 18,5 тыс. абонентов, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Основные силы брошены на завершение ликвидации аварий в энергоснабжении. Потребовал от энергетиков сделать все возможное, чтобы подключить до конца сегодняшнего дня всех жителей, оставшихся без электроэнергии. За исключением отключений, не связанных с обрывами линий. На данный момент число абонентов без света сократилось с 97 000 до 18 500. Не прекращается расчистка дорог и тротуаров, вывоз снега", - сообщил Кумпилов.

По его словам, на заседании оперативного штаба принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в Красногвардейском районе республики. Ситуация там полностью стабилизована.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. При этом в некоторые районы электроснабжение уже вернули. В Адыгее, как сообщил глава региона Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов.