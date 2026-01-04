Соцфонд: доля пенсионеров, получающих выплаты на карту, выросла почти до 80%

В 2022 году пенсию на карту получали 71,8% россиян

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Большинство пенсионеров предпочитают зачисление денежных средств на банковские карты, их доля с 2022 года выросла с 71% до 79%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

"С 2022 года доля получателей пенсии через банк выросла с 71,8% до 79%", - говорится в сообщении.

Выбор банковской карты для получения выплат связан с тем, что это более удобно и дает дополнительные возможности, отметили в пресс-службе.

Безналичные платежи позволяют легко совершать покупки онлайн и делать денежные переводы. Если карта потеряна, ее можно заблокировать, что поможет сохранить средства на счете, подчеркнули в Соцфонде.