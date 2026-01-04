"Кион": "Иронию судьбы" перед 2026 годом смотрели на треть чаще, чем перед 2025

Чаще всего фильм смотрели зрители 35-44 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" в конце 2025 года посмотрели на 34% больше россиян, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кион" (входит в холдинг ON Медиа).

"С ноября и до конца года просмотры тайтла показывают стабильный рост, при этом доля зрителей, смотрящих фильм, в 2025 году выше, чем в 2024-м. С 20.11.25 по 31.12.25 уникальных пользователей, просмотревших "Иронию судьбы", больше на 34%, чем за тот же период 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, чаше всего фильм включают на больших экранах (AndroidTV). Возраст основной смотрящей аудитории составляет от 35 до 44 лет (33%), на втором месте - от 45 до 54 лет (23%), а на третьем - от 55 до 64 (13%).

Женщины включают фильм чаще, чем мужчины. Доля женского просмотра составляет 55,5%.