В ЛНР соцфонд направил почти 2 млрд рублей на доплаты медикам в 2025 году

Ежемесячную социальную выплату в республике получают более 9,5 тыс. медработников

ЛУГАНСК, 4 января. /ТАСС/. Отделение Социального фонда России по Луганской Народной Республике в 2025 году направило почти 2 млрд рублей на ежемесячные доплаты медицинским работникам региона. Как сообщили ТАСС в организации, ежемесячную социальную выплату в республике получают более 9,5 тыс. медработников.

"Отделение Социального фонда России по ЛНР ежемесячно перечисляет специальную социальную выплату более 9,5 тыс. медицинским работникам из 65 медицинских учреждений республики. С начала года на эти цели направлено уже 1,8 млрд рублей, а в 2024 году было оплачено 1,6 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В организации отметили, что данная выплата не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам.

Ранее заместитель управляющего отделением Соцфонда России по региону Виктория Коваленко сообщала ТАСС, что размер ежемесячной надбавки к зарплате у медиков индивидуален и зависит от вида медицинской организации, категории работника и фактически отработанного им времени за месяц. Врачи центральных районных, районных и участковых больниц получают от 14,5 до 50 тыс. рублей, средний медицинский персонал - от 6,5 до 30 тыс. рублей, младший - по 4,5 тыс. рублей. Фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи получают по 7 тыс. рублей. Электронный реестр медиков, имеющих право на выплату, медучреждения ЛНР формируют ежемесячно.