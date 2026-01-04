В ГД рассказали о бесплатном получении рабочей профессии после девятого класса

Перечень таких профессий определят регионы, сообщила пресс-служба Госдумы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Закон о возможности бесплатно получить рабочую профессию для выпускников девятых классов, которые не сдали ОГЭ, вступил в силу с 1 января. Перечень таких профессий определят регионы, сообщила пресс-служба Госдумы.

"Выпускники девятых классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти. Закон вступил в силу с 1 января. Его авторами стали депутаты ГД", - пояснили в пресс-службе.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон был принят в интересах детей. "Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат", - подчеркнул он.

Володин также указал, что нововведения позволят региону "восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся у него потребностей".

В пресс-службе Думы напомнили, что с 26 декабря в силу вступили нормы, которые упрощают получение рабочей специальности для участников специальной военной операции. У бойцов появилась возможность бесплатно получить второе среднее профобразование по возвращении с фронта. Как ранее отмечал Володин, необходимо сделать все возможное, чтобы российские военнослужащие, возвращаясь с СВО, "могли себя реализовать в мирной жизни".