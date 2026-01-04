Главком ВМФ Моисеев исполнил новогодние желания детей

Александр Моисеев принял участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал флота Александр Моисеев исполнил новогодние желания братьев Степана и Никиты в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев исполнил новогодние желания ребят в рамках акции "Елка желаний". Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, в ходе которой главнокомандующий ВМФ снял с новогодней елки несколько шаров с новогодними желаниями детей военнослужащих ВМФ", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что главком ВМФ, в частности, исполнил желание 10-летнего Степана из Санкт-Петербурга, заветной мечтой которого было посетить историческое здание Главного адмиралтейства. Адмирал флота Моисеев лично провел для него и его брата Никиты экскурсию по историческим помещениям Главного командования ВМФ России. Степану и Никите показали также внутренние помещения знаменитого шпиля над Адмиралтейством, откуда он смог увидеть панораму города.

Главком ВМФ вручил Степану и Никите подарки, в том числе мячи от футбольного клуба "Зенит" с автографами футболистов команды и автографом адмирала флота Моисеева. Также главком передал ребятам приглашение ФК "Зенит" посетить клуб и тренировку игроков. Завершилась экскурсия совместным чаепитием вместе с представителями Главного командования ВМФ.