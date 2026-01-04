Аэропорты Греции частично возобновили прием и отправку приостановленных рейсов

Техническая проблема полностью устранена, сообщил телеканал

АФИНЫ, 4 января. /ТАСС/. Греческие аэропорты частично возобновили прием и отправку рейсов, приостановленных с утра из-за проблем с узлами радиосвязи. Об этом сообщил телеканал Skai со ссылкой на Управление гражданской авиации (УГА) Греции.

4 января в Греции были прекращены все рейсы из-за того, что центральные системы радиосвязи диспетчерских пунктов Афин и греческой области Македония потеряли из-за помех в частотах связь со всеми самолетами, находящимися в греческом воздушном пространстве. Власти в превентивных целях закрыли для полетов Афинский район полетной информации. Как сообщили в УГА, "техническая проблема, возникшая одновременно на многих частотах в виде "шума", исходившего, по предварительным данным, от телекоммуникационной инфраструктуры и затронувшего связь в пределах Афинского района полетной информации, полностью устранена".

"Пропускная способность воздушного пространства и поток воздушного движения вернулись к нормальному уровню с 17:45 по местному времени (18:45 мск). Безопасность полетов была полностью обеспечена на всех этапах управления инцидентом в соответствии с международными стандартами", - отметили в управлении. Там указали, что первопричины технической проблемы, которая ранее "не фиксировалась в таком масштабе и форме", расследуются, продолжаются также проверки на всех ретрансляционных станциях.

Задержаны десятки рейсов

По словам телеканала Skai, были задержаны около 70 рейсов, сотни пассажиров находились в аэропортах более 10 часов. Ведущая греческая авиакомпания Aegean Airlines сообщила, что стабилизация ситуации с ее рейсами ожидается с утра 5 января. "С 09:35 до 12:20 по местному времени все рейсы Aegean Airlines в греческие аэропорты и из них были полностью приостановлены. В период с 12:20 до 18:00 во всем Афинском районе полетной информации разрешалось всего 35 рейсов в час, тогда как нормальная пропускная способность составляет около 180 рейсов, то есть менее 20% от нормальной операционной мощности. Постепенное восстановление пропускной способности началось незадолго до 18:00", - говорится в заявлении авиакомпании.

Последствия усугубляются тем, что несколько аэропортов в Западной Европе закрываются в вечерние часы, что еще больше влияет на операционную цепочку обслуживания рейсов. Значительное число пассажиров пострадало в особенно напряженный период возвращения после праздников, отметили в Aegean Airlines.

Исключен саботаж и кибератаки

Источники в силовых ведомствах Греции заявили телеканалу Skai, что техническая проблема исчезновения связи изучается, однако саботаж и кибератаки внешних сил исключаются.

Ассоциация авиадиспетчеров Греции назвала исчезновение связи в Афинском районе полетной информации "беспрецедентным и неприемлемым", подчеркнув, что "это прямой результат хронического бездействия, некомпетентного управления и ошибочных решений Управления гражданской авиации, которая систематически игнорирует предупреждения авиадиспетчеров". Президент Ассоциации авиадиспетчеров Греции Панайотис Псаррос заявил телеканалу ERT-news, что он не удивится, если "виновником проблемы" окажется устаревшее оборудование, поэтому необходимо будет установить ответственных лиц. Псаррос также отметил, что нет никаких признаков саботажа.

По данным ассоциации, оборудование радиосвязи диспетчерского пункта Афин эксплуатируется еще с 1995 года, и она неоднократно требовала его обновить. Аналогичные проблемы уже неоднократно бывали у греческих аэропортов в предыдущие годы, но сейчас это впервые произошло в таком масштабе.