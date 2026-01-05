Похороны актера Андрея Хорошева перенесли на 6 января

Дату изменили из-за Рождества, сообщил продюсер Сергей Члиянц

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Дата похорон российского актера, сценариста и режиссера Андрея Хорошева была изменена из-за предстоящего Рождества. Об этом ТАСС сообщил продюсер Сергей Члиянц, отметив, что похороны пройдут 6 января в Сухуме.

Ранее стало известно, что похороны артиста пройдут в Абхазии 7 января.

"Изменили дату, чтобы не в Рождество. <...> Отпевание и похороны будут завтра в 13:00 в Михайловской церкви в Сухуме", - рассказал собеседник агентства.

Хорошев умер 1 января на 67-м году жизги. Он погиб, спасая человека в горячем источнике в Сухуме. Он стал популярен благодаря работе в фильмах "Боец", "Адмиралъ", "Доктор Живаго и другие". Также Хорошев являлся художником-постановщиком.