В Башкирии ограничили движение транспорта на трассе Уфа - Оренбург

Ограничения ввели из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

УФА, 5 января. /ТАСС/. Временные ограничения для движения пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков введены на участке трассы Уфа - Оренбург в Башкирии из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Госкомитета республики по ЧС.

"Ввести с 16:50 (14:50 мск) 5 января временные ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан, с 112-го км по 274-й км (г. Стерлитамак - Новомурапталово)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет введен в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий - ограничением видимости. Ориентировочное время окончания действия ограничений движения - 21:00 (19:00 мск).

Госавтоинспекция региона распространила сообщение, что в республике 5 января местами ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах и ухудшение видимости до 500 м и менее. Ветер местами усилится до 20 м/с.

С 17:30 (15:30 мск) введено временные ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта еще на одном участке трассы Р-240 Уфа - Оренбург с 27-го по 112-й км (Дубки - г. Стерлитамак). Ориентировочное время окончания ограничений движения - 21:00 (19:00 мск).

По информации главного государственного инспектора безопасности дорожного движения республики Владимира Севастьянова, в связи с ухудшением погодных условий с 16:30 (14:30 мск) введены временные ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы Магнитогорск - Ира с 84-го км по 393-й км, на отрезке автодороги Юлдыбаево - Акъяр - Сара с 0-го по 80-й км, на трассе Уфа - Инзер - Белорецк с 67-го по 204-й км, на автодороге Сибай - Акъяр с 0-го по 102-й км. Ориентировочное время окончания действия запрета - 09:00 (07:00 мск) 6 января.

Ограничения на муниципальных трассах

По информации Госкомитета республики по ЧС, движение для всех видов транспортных средств с 18:30 (16:30 мск) также ограничено на участке автомобильной дороги Верхний Сарабиль - Кувандык с 0-го км по 104-й км в Зианчуринском районе Башкирии. Запрет на передвижение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта введен с 19:00 (17:00 мск) на участке трассы Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск с 228-го по 275-й км в Белорецком и Абзелиловском районах республики. Ориентировочное время окончания ограничений движения на этих трассах - 09:00 (07:00 мск) 6 января.

Кроме того, запрет на движение легковых транспортных средств введен с 19:00 (17:00) на участке автомобильной дороги Уфа - Инзер - Белорецк с 27-го км по 204-й км в Кармаскалинском, Архангельском и Белорецком районах республики. Ориентировочное время окончания ограничений движения - 05:00 (03:00 мск) 6 января.

Запрет на передвижение грузового и пассажирского транспорта с 19:30 (17:30 мск) также введен на участке трассы Уфа - Бирск - Янаул с 33-го по 105-й км в Благовещенском и Бирском районах Башкирии. Ориентировочное время окончания ограничений движения 09:00 (07:00 мск) 6 января.

Ограничение для движения грузовых автомобилей и пассажирского транспорта введено с 20:40 (18:40 мск) на отрезке автомобильной дороги Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка с 16-го по 101-й км в Иглинском и Нуримановском районах республики. Ориентировочное время окончания действия запрета - 09:00 (07:00 мск) 6 января.