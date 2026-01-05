В Госдуме исключили появление в России еды из насекомых, как в Европе

Такая продукция допустима только в качестве кормов для животных и рыб, заявила зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Продукты питания из насекомых в России делать и предлагать людям не будут, это допустимо только в качестве кормов для животных и рыб. Об этом в интервью ТАСС заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").

"Исключено. Это я заявляю ответственно. Это исключительно для кормов рыб и животных. Все, точка. В России не ели и не будут есть насекомых. Никогда", - сказала депутат, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, в России "это неприемлемо и не будет никогда приемлемо", несмотря ни на какие исследования о возможности такого альтернативного источника белка. "В Европе уже пять насекомых узаконили [для пищевых продуктов], но это подтверждает, что плохо у них с сельским хозяйством, вот они и переходят на альтернативные [виды питания]. Так плохо, что надо уже и сверчков, и жучков, и паучков [есть]. У нас, слава Богу, все хорошо. Земель много. Поэтому мы только за настоящую нашу русскую еду", - подчеркнула парламентарий.

В феврале 2025 года в Евросоюзе вступил в силу регламент, разрешающий добавлять порошок из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Как поясняется в документах ЕК, порошок из насекомых может быть добавлен в такие продукты, как хлеб, сыр, джемы и макаронные изделия.