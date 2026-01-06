Трутнев исполнил желание мальчика, который мечтал обнять капибару

У мальчика будет возможность ее увидеть живьем, погладить и покормить, отметил вице-премьер

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту одиннадцатилетнего Богдана из Чукотского автономного округа, мечтающего обнять и покормить капибару. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"У тебя будет возможность ее увидеть живьем, погладить и покормить. Мы уже договорились, тут есть в Москве кафе, в котором они живут. Мы туда тебя приглашаем. Посмотришь, погладишь и определишься, нравится тебе этот зверь или нет. Я тебе хочу еще признаться в том, что есть такой зверь, как капибара, я узнал благодаря тебе", - сказал Трутнев.

Вице-премьер поинтересовался у мальчика, откуда он узнал об этом животном. "В интернете. <...> С языка индейцев [слово "капибара"] переводится как господин трав", - ответил мальчик.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.