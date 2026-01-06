В Запорожской области за успеваемость наградили на 35% больше учеников

По поручению губернатора региона, проявившие себя выпускники получили денежное поощрение за счет средств Фонда содействия безопасности и обороны им. П. Судоплатова

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Высокую успеваемость учеников в Запорожской области в 2025 году отметили на 35% больше раз, чем в 2024. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"В 2025 году медалями "За успехи в учении" были награждены 225 выпускников школ. Медали "За успехи в учении" I степени получили 152 человека, что больше на 35%, чем в 2024 году. Значительно увеличилось количество обучающихся получивших медаль "За успехи в учении" II степени. В 2025 году их число составило 73 человека, эта цифра превысила показатель прошлого года на 36%", - сообщили в пресс-службе.

Проявившие себя выпускники по поручению губернатора Запорожской области получили денежное поощрение за счет средств Фонда содействия безопасности и обороны им. П. Судоплатова.