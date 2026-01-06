В Запорожской области не будут проводить рождественскую службу вблизи ЛБС

В храмах, находящихся дальше 15 км от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут только внутри храмов с ограничением по числу прихожан, сообщил губернатор Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Рождественские богослужения не будут проводить в православных храмах на территории Запорожской области в 15-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС), сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины в рамках соблюдения мер безопасности время комендантского часа накануне Рождества Христова сохраняется. Богослужения для прихожан не будут проводиться в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения, включая Токмак", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что в храмах, находящихся дальше 15 км от ЛБС, праздничные богослужения пройдут только внутри храмов с ограничением по числу прихожан.

"В храмах, находящихся в районах [на расстоянии] более 30 км от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа. Сотрудники главного управления МЧС России по Запорожской области проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности прихожан в церквях и храмах. Полиция проводит проверку на антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей", - уточнил губернатор.