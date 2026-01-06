Полпред президента РФ в УрФО в рамках "Елки желаний" исполнил мечты двух детей

Владимир из Курганской области мечтал увидеть закулисье театра, а Роберта хотел познакомиться с игроками футбольного клуба "Тюмень"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты двух детей. Об этом сообщили в аппарате полпреда.

"Сбылись мечты двух детей с "Елки желаний". Шары с желаниями ребят с новогоднего дерева снял полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога", - говорится в сообщении.

Жога снял шар с желанием 13-летнего Владимира из поселка Погорелка Курганской области, который мечтал увидеть закулисье театра. По поручению полпреда, главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин вручил Владимиру и его брату конструкторы по сборке моделей автомобилей, а от артистов театра ребята и родители получили приглашения на премьеру спектакля "Дон Кихот", которая состоится в марте.

Также Жога снял шар с желанием 7-летнего Роберта, мечтой которого было познакомиться с игроками футбольного клуба "Тюмень". Спортсмены пригласили мальчика и его маму к себе в гости, на стадион "Геолог", а также подарили шарф и шапку с символикой клуба, именные футболки с номером "72" и пригласительные на все домашние матчи. Кроме того, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко передал мальчику футбольный мяч от полпреда.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. На "Елке желаний" размещены письма детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, из семей с доходом ниже прожиточного минимума, семей участников СВО, проживающих и зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами, дети-сироты и дети без попечения родителей.