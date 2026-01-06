Bild: Мерц опустился на предпоследнее место в рейтинге политиков ФРГ

По 10-балльной шкале канцлер Германии набрал всего 3,5 балла

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц снова опустился на предпоследнее место в рейтинге 20 самых популярных политиков ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По 10-балльной шкале Мерц набрал всего 3,5 балла. В последний раз он занимал 19-е место в октябре, после чего на пару мест поднялся выше. Самым непопулярным политиком является его однопартиец - глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан.

Возглавляет рейтинг по-прежнему министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ) с 5,2 балла. Самым популярным политиком среди женщин является председатель Бундестага Юлия Клёкнер (ХДС), она занимает 4-ю позицию в рейтинге.

Опрос проводился со 2 по 5 января.