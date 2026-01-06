Метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт в рождественскую ночь будут работать дольше

Также с 31 декабря по 10 января парковки в городе остаются бесплатными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. В ночь перед Рождеством столичный общественный транспорт будет работать по продленному графику. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В ведомстве пояснили, что для удобства пассажиров, направляющихся в храмы и к местам праздничных мероприятий, в ночь с 6 на 7 января изменится режим работы транспорта. Все станции метро и Московского центрального кольца будут открыты до 02:00, поезда Московских центральных диаметров - до 03:00, а 143 маршрута наземного городского транспорта будут курсировать до 03:30. Еще 18 ночных маршрутов продолжат работу в штатном режиме.

Также отмечается, что городские парковки остаются бесплатными в период с 31 декабря по 10 января.

Кроме того, в департаменте транспорта предупредили о временных ограничениях движения в связи с проведением рождественских мероприятий. Так, с 16:00 6 января до 03:00 7 января будет перекрыт Соймоновский проезд на участке от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а с 18:00 6 января до 03:00 7 января - движение по улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.