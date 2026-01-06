Герой России Чикунов: в авиацию нужно идти из-за любви к делу

По словам Леонида Чикунова, только таким образом в этой сфере можно добиться успеха

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Самое главное в профессии летчика-испытателя - любовь к своему делу и к небу, только такие люди смогут добиться в авиации успеха, а не те, кто приходят в сферу из-за материальных стимулов. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир летного отряда, летчик-испытатель филиала "Региональные самолеты компании "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Герой России Леонид Чикунов.

Чтобы добиться успеха в авиации, нужно любить свою профессию, а не идти в нее из-за материальных стимулов. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир летного отряда, летчик-испытатель филиала "Региональные самолеты компании "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Герой России Леонид Чикунов.

"В профессии самое главное это любовь к своему делу, любовь к небу - это прежде всего. Главное, чтобы люди шли в авиацию - особенно в экспериментальную авиацию - не за материальными стимулами, а потому что любят летать, потому что нравится эта профессия. За мою жизнь встречались разные люди, которые пришли в профессию, и самые успешные из них те, кто любил свою профессию. Поэтому каждый такой летчик очень тяжело переживает, когда приходится расставаться с летной работой", - поделился он.

За особые заслуги перед государством и народом и совершение героических подвигов при испытаниях новой авиационной техники 9 декабря 2025 года Леониду Чикунову было присвоено звание Героя Российской Федерации, награду летчик-испытатель получил из рук президента РФ Владимира Путина.

Самой главной чертой для любого человека Чикунов назвал порядочность и любовь к своему Отечеству.