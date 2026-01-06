Бастрыкин поручил завести дело после пожара в школе в Новгородской области

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав детей на доступное образование после пожара в школе деревне Богослово Новгородской области. Об этом сообщили в инфоцентре СК РФ.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новгородской области Николаю Супруну возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

В начале 2026 года пожар полностью уничтожил здание единственной в Богослово действующей школы. Вместо организации дистанционного обучения и реставрации второй имеющейся в деревне школы учеников перевели в школу-интернат, расположенную в значительном удалении от мест их жительства.

"В случае отказа родителям предложено самостоятельно ежедневно доставлять детей в образовательное учреждение. При этом маршрут школьного автобуса не организован. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается", - добавили в инфоцентре СК.

Богословская школа была основана в 1914 году как начальная. В 1930-е годы реорганизована в школу крестьянской молодежи, затем в неполную среднюю, а в 1980-е становится полной средней школой. В 2006 году решением думы Пестовского муниципального района ей присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника школы 1937 года Д. Ф. Некрасова. В 2011 г. постановлением администрации Пестовского муниципального района школа переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Д. Ф. Некрасова" д. Богослово.