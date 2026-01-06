В ГКД опровергли новость о переломе ноги артиста на сцене

По словам заслуженной артистки РФ Александры Тимофеевой, во время спектакля один из артистов кордебалета получил незначительное повреждение связок

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Информация о том, что артист "Кремлевского балета" якобы сломал ногу во время спектакля на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД), не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКД.

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о "чрезвычайном происшествии" во время показа балета "Щелкунчик" в рамках новогоднего елочного представления. В новостях писали, что артист получил травму на сцене и был госпитализирован с переломом плюсневых костей стопы. В администрации дворца подчеркнули, что никаких официальных запросов на комментарий по этому поводу не поступало.

Как пояснила главный балетмейстер театра "Кремлевский балет", заслуженная артистка РФ Александра Тимофеева, во время спектакля один из артистов кордебалета получил незначительное повреждение связок. "Никакого перелома у него нет, гипс не накладывался. Более того, он дотанцевал спектакль до конца", - отметила она.

По словам Тимофеевой, в последующих показах танцовщика заменили, в настоящее время он проходит восстановление и в ближайшее время вернется к работе. "Это штатная рабочая ситуация. Профессия артиста балета, как и спорт, связана с определенными рисками, особенно при прыжках и приземлениях. Повреждения связок - одна из самых распространенных травм", - подчеркнула она.

В ГКД также выразили удивление тем, что информация была распространена без проверки и без обращения за официальными комментариями. В пресс-службе дворца призвали представителей СМИ внимательно относиться к проверке фактов при освещении событий, проходящих на его сцене.