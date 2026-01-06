В Нальчике проведут проверку после вырубки десятков сосен

Глава республики Казбек Коков поручил мэрии столицы КБР приостановить работы

НАЛЬЧИК, 6 января. /ТАСС/. Доследственную проверку организовали следователи после вырубки более чем 30 сосен на ул. Карашаева в столице Кабардино-Балкарии во время работ по расширению дороги. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

"Следственным управлением организовано проведение доследственной проверки по информации о незаконной вырубке деревьев в Нальчике. В СМИ сообщается, что администрацией города Нальчика при проведении работ по расширению дорожного полотна по ул. Карашаева было принято решение о вырубке многолетних елей без согласия местных жителей", - говорится в сообщении.

Следователи дадут оценку законности проведения работ.

Как ранее сообщал ТАСС, в столице Кабардино-Балкарии вырубили более 30 сосен на ул. Карашаева. Это вызвало большой общественный резонанс в социальных сетях. Глава республики Казбек Коков поручил мэрии столицы КБР приостановить работы, восстановить растительность и вынести проект на обсуждение с горожанами.