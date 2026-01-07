В Госдуме объяснили, как в РФ повысят эффективность взыскания алиментов

Это будет сделано за счет обеления зарплат, сообщила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Повышение эффективности выплаты алиментов будет достигаться в России путем обеления зарплат. Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия"), комментируя включение в правительственный план по демографической политике пункта о разработке мер, направленных на повышение эффективности выплат алиментов.

"Речь идет об обелении зарплат. Потому что если вся зарплата будет видна, то и определенный процент от зарплаты - где-то 25%, где-то 50% - будет. Эта сумма явно будет выше той, которая выплачивалась от так называемых конвертных заработных плат", - сказала депутат.

Она напомнила, что в России за последние годы существенно снизился процент безработных граждан.

"У нас практически все люди трудоспособного возраста трудоустроены. [С обелением зарплат] и получение алиментов будет быстрее. И оно будет ежемесячное. То есть не потребуется искать того человека, который должен заплатить алименты", - отметила парламентарий.