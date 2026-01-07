Эксперт Кондрахин: в организме человека практически всегда не хватает магния

Магний отвечает за стабилизацию сосудов после стресса, а люди всегда в стрессе, отметил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Магний отвечает в организме в том числе за стабилизацию сосудов после перенесенного стресса, при этом микроэлемента зачастую не хватает из-за постоянного напряжения в жизни человека. Об этом сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

"Магний - это очень интересный микроэлемент, его практически всегда не хватает в организме, он отвечает за стабилизацию сосудов после стресса. Во время стресса сосуды спазмируются, организм выбрасывает в кровоток магний, и он как раз расплавляет сосуды. Собственно говоря, его всегда не хватает, потому что мы всегда в стрессе. <...> Магний у нас может быть либо в виде воды, либо в виде биологически активной добавки", - сказал он.

Эксперт пояснил, что при приеме железа витамин С дает возможность ему быстрее усвоиться. Тогда как прием молока приведет к тому, что железо никогда не усвоится, ведь среда должна быть кислой. А омега-3 полностью заменить содержащихся жирных кислот в пище не может. "БАД, по сути, нам дает обогащение. Омега-3 мы получаем и в растительном масле, и в других продуктах, а эта биологическая активная добавка к пище служит лишь дополнительным объемом. Дальше для каждого человека индивидуально, нам нужно будет потом посмотреть, как это все работает", - рассказал врач.

По поводу витамина D3 Кондрахин пояснил, что его нехватка является достаточно серьезной проблемой. Но чтобы принимать и назначать этот витамин, необходимо смотреть на его уровень. Если он низкий, то это может свидетельствовать о гиповитаминозе, в таком случае это корректируется витамином D3 вне зависимости от времени года. Зимой ощущается нехватка солнца, особенно в тех регионах, где его не хватает, соответственно, добавка в качестве витамина D3 может оказать очень положительный эффект, подытожил эксперт.