Снежный покров в Москве за несколько дней вырастет на 15-20 см

Больше всего осадков ожидается 9 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Снежный покров в Москве в течение недели вырастет еще на 15-20 см. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Снежный покров будет увеличиваться. 7 января он увеличится на 6 см, 8 января - на 2-3 см, а 9 января ожидается значительное выпадение снега, что добавит еще 15 см. С учетом оседания, общий прирост составит примерно 15-20 см", - сказала Макарова.