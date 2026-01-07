NBC: Мадуро и его жена получили травмы во время захвата военными США

Венесуэльский лидер прошел медицинское обследование на борту самолета, который доставил их на базу Нацгвардии США к северу от Нью-Йорка, сообщили источники телеканала

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие США нанесли легкие травмы президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес во время захвата в их резиденции в Каракасе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их информации, американские военные спецподразделения "Дельта" воспользовались светошумовыми грантами, пытаясь прорваться в дом Мадуро, в результате чего венесуэльский лидер и его жена получили ушибы и кровоподтеки, ударившись о стену или дверь комнаты безопасности.

Мадуро и Флорес прошли медицинское обследование на борту самолета, который доставил их на базу Нацгвардии США к северу от Нью-Йорка, утверждает NBC. Отмечается, что на первой фотографии после задержания жена президента Венесуэлы появилась с синяком на лице.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.