В России проанализируют экономическое положение пенсионеров

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские власти планируют подготовить аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в России. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Доклад планируется составлять раз в два года - в 2026, 2028, 2030 годах. Для этого, как ожидается, будет проведен комплексный анализ. На его основе должны быть сформированы "предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения старшего поколения".

Исполнителем назначена Высшая школа экономики. Вуз должен публиковать информационно-аналитический отчет и направлять доклад в Минтруд России.