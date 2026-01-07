Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством

Рождественские традиции укрепляют связь поколений белорусов, отметил президент республики

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Рождественские традиции составляют неотъемлемую часть культурного и духовного наследия белорусов, укрепляют связь поколений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя православных христиан с Рождеством Христовым.

По словам главы государства, этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия.

"Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия. Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений", - говорится в поздравлении, текст которого приводит агентство БелТА.