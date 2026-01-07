В ОП предложили блокировать платежи в онлайн-играх для детей

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что в интернете легко находятся сайты, где можно купить робуксы для Roblox

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Возможность покупок в онлайн-играх для детей надо исключить, так как десятки сайтов по-прежнему позволяют приобретать активности для платформы Roblox. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В целях обеспечения безопасности наших детей для предотвращения мошеннических действий следует активизировать работу по блокировке платежей в онлайн-играх. Несмотря на блокировку ряда онлайн-игр, прежде всего того же Roblox, детьми обходится эта блокировка. Используются VPN-сервисы, при этом для российской аудитории остается абсолютно непроблематичной возможность купить робуксы для кастомизации аватара и других активностей для игры", - сказал Машаров.

По его словам, в интернете можно найти десятки работающих без VPN сайтов при вводе ключевых слов "купить робуксы" или "робуксы для Roblox". "На сайтах указана информация о том, что здесь можно "купить робуксы и задонатить в игру без обмана и лишних хлопот".

"Покупка робуксов возможна как банковской картой, так и через СПБ и QR-код. При покупке в подарок дарят рабочий VPN-сервис", - отметил Машаров.

Он подчеркнул, что возможность покупать внутриигровую валюту несет не только большие расходы для родителей детей, играющих в эти игры, но и открывает доступ для третьих лиц к персональным данным, банковским картам. Дальше уже начинается персональная работа с активно играющим ребенком, который передает данные мошенникам.

"Тем компаниям, которые не собираются соблюдать российские законы, не проводят политику, направленную на модерацию чатов и предотвращение мошеннических действий, необходимо "выжигать" финансовую основу, возможность зарабатывать на наших гражданах, так как нет никаких гарантий того, что эти деньги не идут на финансирование поддержки ВСУ", - сказал Машаров.

В начале декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности. Позже в ведомстве заявили о готовности взаимодействовать с Roblox после сообщения платформы о приведении работы в соответствие российским законам.