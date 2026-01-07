Патриарх Кирилл: этика должна присутствовать в международных отношениях

По словам патриарха, если практицизм, реализуясь, использует "очень опасные средства достижения целей", то это приводит к дестабилизации жизни той страны, где это происходит, а если имеет отношение к агрессии, то приносит горе многим

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Этическое начало должно присутствовать в международных отношениях, однако чаще всего практицизм берет верх. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В международных отношениях, конечно, должно присутствовать этическое начало. К этому надо стремиться",- сказал предстоятель Русской православной церкви.

При этом, констатировал он, чаще всего берет верх практицизм. По словам патриарха, если этот практицизм, реализуясь, использует "очень опасные средства достижения целей", то это приводит к дестабилизации жизни той страны, где это происходит, а если имеет отношение к агрессии, то приносит горе многим.