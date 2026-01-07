В Москве на Поклонной горе создали ледяной вертеп

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлится до 11 января

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут увидеть композицию "Ледяной вертеп", посвященную Рождеству Христову, в Парке Победы на Поклонной горе на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи", сообщили организаторы мероприятия.

"Рождество - это время тишины, света и семейного тепла. Нам было важно создать на фестивале пространство, где люди могут не только веселиться, но и почувствовать глубину этого праздника. Ледяной вертеп - наш символ уважения к традиции и напоминание о настоящих ценностях", - сказал президент общенациональной программы "В кругу семьи", организатор фестиваля Александр Ковтунец, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, посетителей ждут зимние гуляния, вдохновленные русскими народными традициями. Гости смогут присоединиться к уличному театру, хороводам, карнавальным шествиям, покататься на карусели и деревянных аттракционах. Праздничная программа фестиваля дополняется ледяными и песочными скульптурами, интерактивными зонами, шоу на большой сцене, а также визитной карточкой фестиваля - ледяным Кремлем с каскадом ледовых горок.

Фестиваль продлится до 11 января. Организаторами выступают общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке департамента культуры города Москвы и госкорпорации "Ростех". ТАСС - официальный информационный партнер.