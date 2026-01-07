ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Патриарх Кирилл пожелал православным "переосмыслить вектор жизненного пути"

По словам патриарха, людям XXI века "негоже отказываться от этого мудрого пути наших отцов, дедов, прадедов"
Редакция сайта ТАСС
09:22

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал всем православным "переосмыслить вектор жизненного пути" и укрепиться в вере, которая скрепляет семьи и помогает преодолевать конфликты. Об этом он заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1".

"Что такое религия? "Религерес", такой латинский глагол, значит "связываю" - религия связывает нас с нашим Творцом. Поэтому, конечно, всем желаю сохранить веру, а православным по происхождению людям всенепременно переосмыслить вектор своего жизненного пути, потому что кто-то и, может быть, уже не так в храм ходит, и не так себя ассоциирует с общиной православной. Вера - это сила, которая помогает нам в наших скорбях, которая помогает нам скреплять наши семьи, которая помогает преодолевать конфликты, это то, что было в основе бытия нашего народа, создавшего великую цивилизацию и великую страну", - сказал он.

По словам патриарха, людям XXI века "негоже отказываться от этого мудрого пути наших отцов, дедов, прадедов". "Поэтому мое пожелание - хранить веру православную, а вместе с ней и все то, чему учит вера, и в первую очередь отношения. Любовь должна быть законом человеческого общежития", - добавил предстоятель Русской православной церкви.

"Дай Бог нам укрепляться в вере, в тех нравственных началах, которые вера предлагает человеку. Тогда у нас будет огромный потенциал развивать нашу страну, а в личном плане - развивать личностные качества еще, надеюсь, долгое и долгое время", - заключил патриарх. 

