Патриарх Кирилл рассказал, в чем главная сила священника

Успешный священнослужитель обязан иметь опыт духовной работы над самим собой, считает предстоятель Русской православной церкви

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Главной силой священника, по словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, должен быть его собственный духовный опыт, основанный на самоограничении и внутренней работе над собой. Он подчеркнул, что без этого священнослужитель не сможет быть по-настоящему успешным в своем служении. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1".

Патриарх Кирилл отметил, что решающее значение для священника имеет не столько уровень образования, сколько его духовное состояние и личный духовный опыт. Он пояснил, что если у священника нет опыта самоограничения и борьбы с собственными страстями и грехами, то ему будет сложно быть убедительным в общении с паствой. По его словам, отсутствие внутренней духовной работы лишает священника возможности быть успешным.

Говоря о других качествах, Патриарх Кирилл подчеркнул важность интеллектуального и культурного развития священнослужителя. Он пояснил, что это необходимо не для усиления духовных качеств, а для того, чтобы люди, не принадлежащие к церковной жизни, но нередко хорошо образованные, могли с уважением воспринимать слова священника. По его мнению, недостаток знаний и общего развития может вызвать лишь снисходительное отношение, но не подлинное уважение.

Предстоятель РПЦ также отметил, что в современной Церкви немало образованных священнослужителей и талантливых администраторов, однако, по его словам, для священника принципиально важно всегда оставаться прежде всего духовным отцом.