Nordwind сообщила о задержках рейсов из-за непогоды и ограничений в аэропортах

Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Несколько рейсов авиакомпании Nordwind задерживается из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах Худжанда, Кемерово и Махачкалы, а также введенных временных ограничений на выполнение полетов в аэропортах Сочи, Уфы и Казани.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах: Худжанд (туман), Кемерово (снегопад), Махачкала (туман), а также по причине временных ограничений на полеты в аэропортах: Сочи, Уфа, Казань задерживаются следующие рейсы", - говорится в сообщении, опубликованном в канале авиакомпании в Max.

В перечень вошли 21 рейс от 7 января и девять рейсов от 8 января, в том числе по направлениям Худжанд - Тюмень, Тюмень - Санкт-Петербург, Казань - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Казань, Уфа - Сочи, Сочи - Самара, Самара - Сочи, Сочи - Магнитогорск, Сочи - Омск, Омск - Сочи, Сочи - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Сочи, Бишкек - Казань, Казань - Москва, Москва - Оренбург, Оренбург - Москва, Москва - Махачкала, Махачкала - Москва, Омск - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Уфа, Уфа - Санкт-Петербург, а также Москва - Калининград и Калининград - Москва.

В авиакомпании отметили, что пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Перевозчик принес извинения и рекомендовал следить за статусом рейсов на сайтах и информационных табло аэропортов.