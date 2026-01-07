Свыше 700 моряков Санкт-Петербурга посетили богослужение в Морском соборе

В праздничном богослужении приняли участие, в частности, главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, адмиралы и офицеры главного командования ВМФ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Более 700 военных моряков из Санкт-Петербурга приняли участие в рождественском богослужении в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего свыше 700 военных моряков посетили Главный военно-морской храм в рождественскую ночь, отдавая дань уважения неразрывной связи традиций православия и традиций Военно-морского флота, на флаге которого изображен крест Андрея Первозванного", - отметили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что вера и духовность во все времена укрепляли боевой дух российских моряков, и под Андреевским флагом они одержали немало побед на море и на суше.

В праздничном богослужении приняли участие главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, адмиралы и офицеры главного командования ВМФ, военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, объединенного учебного центра ВМФ, курсанты военно-морских учебных заведений ВУНЦ ВМФ, ветераны флота и представители администрации Кронштадта.

В военном ведомстве отметили, что в рождественскую ночь во всех пунктах базирования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии военнослужащие посещают православные храмы.