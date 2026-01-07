Замминистра обороны исполнил мечту девочки из Москвы в рамках "Елки желаний"

Алексей Криворучко подарил ребенку велосипед

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко исполнил мечту семилетней Арины из Москвы в рамках акции "Елка желаний", подарив ей велосипед. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Криворучко снял с новогодней елки открытку семилетней Арины, которая мечтала о велосипеде. Замглавы Минобороны РФ заверил, что мечта девочки будет исполнена.

"Помимо своей мечты Арина увлекается рисованием, поэтому в рамках исполнения желания она с мамой посетила Центральный парк "Патриот" в Подмосковье, где был проведен мастер-класс по художественному творчеству с участием педагога Студии военных художников им. М. Б. Грекова. Заветный подарок от имени замминистра обороны РФ Арине вручил директор Центрального парка "Патриот" Игорь Барсков", - рассказали в министерстве.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Росмолодежи и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников СВО. Акция также проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.