В Берлине восстановили энергоснабжение

Несколько районов столицы Германии были обесточены из-за поджога анархистами подвесного кабельного моста

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Энергоснабжение некоторых районов столицы ФРГ, прерванное из-за поджога подвесного кабельного моста, спустя пять дней восстановлено. Об этом сообщила компания Stromnetz Berlin.

"В ближайшие часы постепенно электричество получат все домохозяйства", - приводит агентство DPA слова представителя компании. Ранее ожидалось, что полностью энергоснабжение удастся восстановить только 8 января.

3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция сразу же не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Власти Берлина ранее объявили режим чрезвычайной ситуации, а расследование диверсии взяла на себя Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается расследованием особо тяжких преступлений, представляющих собой угрозу госбезопасности.