Дуров: в ЕС не прекращается война против неприкосновенности частной жизни

Сооснователь мессенджера Telegram задался вопросом, на что способны "эти пронырливые европейцы" без дополнительной слежки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Война против неприкосновенности частной жизни не прекращается в Евросоюзе, заявил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя вступление в силу с начала 2026 года правил об автоматическом обмене между странами ЕС информацией о криптоактивах и операциях с ними.

"В ЕС никогда не прекращается война против неприкосновенности частной жизни. Разумеется, все это делается для их же блага. Кто знает, на что способны эти пронырливые европейцы без дополнительной слежки?" - написал он в X.

Заявление Дурова вышло на фоне вступления в силу в ЕС с 1 января 2026 года так называемой директивы DAC8, которая расширяет режим автоматического обмена налоговой информацией между странами Евросоюза об операциях с криптоактивами.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии, поставщики услуг в сфере криптоактивов должны собирать данные о подлежащих отчетности транзакциях пользователей - резидентов ЕС. Первая отчетность предусмотрена в течение девяти месяцев после окончания первого финансового года, охваченного директивой, с учетом требований стран ЕС к срокам и форматам.