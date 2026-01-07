В Днепропетровской области обесточено значительное число абонентов

В Минэнерго Украины сообщили о повреждении в регионе объектов энергетической инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Значительное число потребителей осталось без электричества в Днепропетровской области на востоке Украины в результате ночных взрывов. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.

В свою очередь Минэнерго страны в Telegram-канале отметило, что абоненты остались без света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в регионе.

Как добавила "Укрэнерго", на фоне сильного снега и поврежденных линий электропередачи также обесточены потребители в Закарпатской и Киевской областях. Кроме того, в Одесской области на юге Украины продолжают применяться сетевые отключения электричества из-за предыдущих повреждений энергообъектов.

В компании отметили, что 7 января во всех областях Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электричества для потребителей.