В Москве не допустили происшествий на рождественских богослужениях

Специалисты обеспечили пожарную безопасность всех мероприятий

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пожарная безопасность всех мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества в Москве, была обеспечена в полном объеме, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в ночь с 6 на 7 января рождественские богослужения прошли более чем в 500 храмах, церквях и монастырях города. Для обеспечения безопасности на дежурство заступили свыше 600 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Он подчеркнул, что все праздничные мероприятия прошли без происшествий.

Отмечается, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме до 11 января включительно. В этот период организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, а также оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства. Кроме того, к возможному реагированию на нештатные ситуации подготовлены аварийно-восстановительные бригады.